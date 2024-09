Poslanci NRSR by mali v utorok hlasovať aj o odvolaní Šimečku

Bratislava 15. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (17. 9.) po víkende vrátia do lavíc. Na ráno je naplánovaná mimoriadna schôdza NR SR k bezpečnostnej situácii na Slovensku, ktorej zvolanie iniciovala opozícia. Po nej sa má pokračovať v riadnej 19. schôdzi. V utorok ráno by malo plénum rokovať o viacerých úpravách z dielne envirorezortu aj o novele o cestovných náhradách z dielne ministerstva práce.



Na programe schôdze sú ešte desiatky neprerokovaných bodov. Poslanci sa na nej majú začať zaoberať v prvom čítaní návrhmi z dielne ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS). Novelou zákona o podpore cestovného ruchu sa má medzi nástroje podpory turizmu na Slovensku zaradiť nový príspevok a zároveň sa má zrušiť doterajšie poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.



Na schôdzi má parlament riešiť i viacero poslaneckých návrhov z dielne koalície aj opozície. V druhom čítaní je napríklad návrh Hlasu-SD týkajúci sa zmien v Horskej záchrannej službe. Plénum sa má venovať tiež novele Zákonníka práce z dielne SNS, ktorá má zaviesť pre niektorých zamestnávateľov povinnosť poskytovať príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov. Opozičné strany zase do NR SR predložili viacero noviel, ktoré majú meniť trestné kódexy.



Poslancov čaká aj hlasovanie. V tom utorkovom by mali definitívne rozhodnúť o návrhu novely zákona o ochrane pamiatkového fondu a úprave zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín z dielne koaličných poslancov. Hlasovať by mali aj o návrhu na odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Parlament by si mal tiež zvoliť nového predsedu výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.