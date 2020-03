Poslanci NRSR dostanú počítač či tlačiareň

Bratislava 8. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR získavajú nárok na poslaneckú kanceláriu, asistenta, osobný počítač, ako aj tlačiareň. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Poslanci s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja majú tiež právo na ubytovanie.



Úvodné školenie nových poslancov by sa malo uskutočniť deň pred ustanovujúcou schôdzou NR SR. Oboznamovať sa budú napríklad s fungovaním hlasovacích zariadení. Termín ustanovujúcej schôdze parlamentu ešte známy nie je. Zvoláva ju prezidentka SR Zuzana Čaputová. Konať sa musí do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb.



Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov má poslanec nárok na technické prostriedky potrebné na výkon jeho mandátu. Ide o osobné počítače a tlačiarne, ktoré poslancovi podľa odboru po skončení volebného obdobia zostávajú.



Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má podľa zákona právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie NR SR "alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí kancelária národnej rady".



Kancelária NR SR tiež poskytne poslancovi asistenta na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie.