Poslanci NRSR majú v utorok rozhodnúť o kompetenčnom zákone

Bratislava 14. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú od utorka (16. 1.) pokračovať v 6. schôdzi NR SR. Pokračovať majú v diskusii o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Prihlásených je naďalej viacero rečníkov. Po odsúhlasení návrhu na skrátené legislatívne konanie by mali zákonodarcovia prerokovať novelu v prvom aj druhom čítaní.



V utorok by mali rozhodnúť aj o tom, či sa stotožnia s výhradami prezidentky pri kompetenčnom zákone alebo novelu schvália v pôvodnom znení. Prezidentka Zuzana Čaputová návrh týkajúci sa aj zriadenia nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vetovala s výhradami k viacerým ustanoveniam i k legislatívnemu procesu.



Okrem toho by mali poslanci v tajnej voľbe rozhodnúť o predsedovi štátnej volebnej komisie. Hlasovať by mali aj o novele zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Novela má umožniť poskytnutie príspevku v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia SR.



Na programe aktuálnej schôdze je ešte viac ako 20 bodov, medzi nimi aj poslanecké návrhy zákonov.