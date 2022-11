Poslanci NRSR sa zídu v utorok, hlasovať budú o desiatkach návrhov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali do lavíc zasadnúť opäť v utorok (8. 11.). Pokračovať majú v 75. schôdzi, ktorú prerušili pre technické problémy. Na programe majú zákonodarcovia ešte niekoľko neprerokovaných bodov. Napríklad novelu Zákonníka práce či novelu zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Na hlasovaní o 11.00 h ich čaká niekoľko desiatok návrhov.



Parlament by mal okrem iného v utorok rozhodnúť, či by sa prvé kolo prezidentských volieb mohlo konať najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. V súčasnosti platí 60-dňová lehota. Skrátením má vzniknúť priestor na zosúladenie druhého kola volieb s termínom volieb do Európskeho parlamentu.



Rozhodnúť by mali poslanci aj o tom, či by mohol verejný ochranca práv zostať vo funkcii až do zloženia sľubu nového ombudsmana. Definitívne by sa mali vyjadriť aj k novele vysokoškolského zákona, podľa ktorej by akademický senát verejnej vysokej školy (VŠ) nemusel na návrh rektora schvaľovať návrh rokovacieho poriadku vedeckej rady školy, ale štipendijný poriadok VŠ.



Hlasovať majú poslanci aj o novele zákona o sociálnom poistení. Veková hranica opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký dôchodok po smrti manžela či manželky by sa v prípade vdov a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, mohla znížiť z dôchodkového veku na vek 57 rokov.



Hlasovať by mali aj o tom, či do druhého čítania posunú nový zákon o Vojenskom spravodajstve. Obdobne by sa mali vyjadriť poslanci k novele zákona o Ozbrojených silách SR. Mohli by sa ňou zakázať prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi.



Na programe schôdze ostala aj voľba verejného ochrancu práv. O funkciu sa uchádzajú Róbert Dobrovodský, Maroš Matiaško a Marián Török. Ombudsmana volí parlament na päť rokov. Doterajšej ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúval.



Technické problémy si ešte 27. októbra vyžiadali prerušenie schôdze. Hovorilo sa o závažnom kybernetickom incidente. Spôsobil ho poslanec Róbert Halák (OĽANO), ktorý tvrdí, že nešlo o úmysel. Podľa svojich slov podvedome zapojil odpojený voľný kábel v miestnosti kultúrneho výboru.