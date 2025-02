Poslanci o personálnom stave hasičov na výbore nerokovali

Bratislava 24. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zaradení vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť o personálnom stave v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) nerokovali. Poslancov na rokovanie neprišlo dosť. O znížených stavoch na nočných službách viedli iba neformálnu diskusiu bez účasti médií. Opozícia hodnotí stav v zbore ako nevyhovujúci, prezident HaZZ Adrián Mifkovič problém v nočnom znížení stavov nevidí.



Mifkovič po neformálnej diskusii s poslancami vysvetlil, že zníženie minimálnych počtov hasičov na niektorých staniciach počas nočných služieb bolo umožnené preto, že hasiči majú z kolektívnej zmluvy vyplývajúci nárok na šesť týždňov dovolenky, dva týždne rekondičného pobytu a ďalšie voľná v prípade práceneschopnosti či ošetrenia člena rodiny. Zdôraznil, že zníženie nie je pokyn, ale možnosť pre plánovačov služieb upraviť v prípade potreby stavy na staniciach, na ktorých je to personálne a technicky možné. Do plánov pre prípad mimoriadnej situácie sú podľa neho zahrnutí aj dobrovoľní či podnikoví hasiči.



"Početné stavy sú jedna vec a druhá vec je operačné riadenie, ktoré vysiela na miesto dostatočnú silu a prostriedky. Ide v zmysle poplachového plánu a na každú udalosť pošle toľko hasičských jednotiek, koľko je treba," uviedol Mifkovič.



Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) zdôraznil, že hasičský zbor sa podľa neho pod súčasným vedením rozvíja. "Mám pocit, že hasičský zbor jednoznačne napreduje," uviedol. Doplnil, že naplnenie stavov v HaZZ je vysoké.



Opozičná členka výboru Andrea Turčanová (KDH) upozornila, že tabuľkové miesta vychádzajú z normatívov z roku 2012. Odvtedy sa podľa nej počty obyvateľov v niektorých okresoch zmenili a počty hasičov by mali byť aktualizované.



Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) tiež spomenul, že okrem počtu obyvateľov sa mení aj dopravná infraštruktúra. V zbore podľa neho absentuje možnosť dlhodobého plánovania, problémom je aj vysoký investičný dlh. Potrebné je podľa neho riešiť aj súdne konania medzi hasičmi a zborom.



Krúpa podľa svojich slov víta, že Prezídium HaZZ sa snaží situáciu riešiť. "Sú tam nejaké programy aj čo sa týka vzdelávania alebo navyšovania počtu hasičov. Ešte raz hovorím, nedá sa im dostatočne strategicky plánovať do budúcnosti," vyhlásil. Myslí si, že sú to problémy, s ktorými sa stretáva každá inštitúcia na Slovensku.



Ako uviedol exminister vnútra a opozičný poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ), zdá sa, že jediným riešením je navýšenie platov hasičov. "Toto nie je len vec tejto zložky integrovaného záchranného systému," myslí si. Poukázal pri tom na záchranárov aj políciu.



Zníženie minimálnych stavov na niektorých typoch hasičských staníc je možné od januára. HaZZ aj ministerstvo vnútra argumentovali aj tým, že po 22.00 h klesá počet výjazdov. Akcieschopnosť zboru a bezpečnosť obyvateľov podľa inštitúcií nie je ohrozená.