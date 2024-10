Poslanci oceňujú zámer zmeniť financovanie MŠ, opozícia navrhuje zmeny

Bratislava 24. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR oceňujú základný cieľ vládnej novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Zámer zmeniť financovanie materských škôl (MŠ) vyzdvihol podpredseda školského výboru Jozef Habánik (Smer-SD) aj poslankyne za opozičné PS. Tie však predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Do diskusie v NR SR o vládnej novele z dielne rezortu školstva sa prihlásilo 11 rečníkov.



Poslanci Smeru-SD podľa Habánika podporia novelu. Ocenil diskusiu v pléne NR SR v tom, že napriek rozdielnym názorom sa nesie v slušnej a odbornej rovine. "Pri každej rozsiahlejšej novele školských zákonov sa musí minister vybaviť obrovskou dávkou trpezlivosti," vyhlásil Habánik s tým, že šéf rezortu školstva musí intenzívne rokovať so všetkými zainteresovanými stranami.



Okrem kľúčovej zmeny vo financovaní predprimárneho vzdelávania je podľa neho dôležitá aj optimalizácia siete stredných škôl v súvislosti s uplatnením na trhu práce. Vyzdvihol tiež, že sa v novej legislatíve posilňuje úloha štátnej školskej inšpekcie v oblasti šikany či sociálno-patologických javov a zjednodušuje sa proces prijímania žiakov na stredné školy v odbúravaní byrokracie.



Ingrid Kosová (PS) upozornila, že novela prináša veľmi málo pre deti so špecifickými potrebami. Viera Kalmárová (PS) poukázala napríklad na to, že je potrebné, aby sa pri financovaní súkromných škôl postupovalo rovnako ako pri financovaní cirkevných škôl. PS chce cez pozmeňujúci návrh presadiť, aby súkromné základné a materské školy mali možnosť poberať príspevok na dopravu. To by mohlo zvýšiť motiváciu súkromných zriaďovateľov podieľať sa na inkluzívnom vzdelávaní detí z vylúčených komunít.



Tina Gažovičová (PS) ocenila, že novela prináša drobné zlepšenia v oblasti reedukačných centier a špeciálnych výchovných zariadení. "Prišiel prísľub, že tejto téme sa chce ministerstvo komplexne venovať v ďalšej novele," povedala v pléne s tým, že ide o tému, v ktorej ako spoločnosť už dávno meškáme. Už teraz by sa podľa nej mohlo zlepšiť zloženie rady škôl. "Ide o orgán, ktorý má dozerať na to, čo sa v tom centre deje," dodala. Predložila preto pozmeňujúci návrh, ktorým by sa rozšírila rada škôl aj o externých členov, napríklad zo samosprávy či sociálnej kurately.