Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO
V pondelok poslanci nebudú hlasovať, rokovať budú do 20.00 h.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze. Vrátili sa k debate k návrhu zákona, ktorým sa má Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) zmeniť na nový úrad. V rozprave vystúpil opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS), ktorý v piatok (5. 12.) nedokončil svoje vystúpenie.
Do diskusie stále ostáva prihlásených písomne približne 20 poslancov. Následne sa môžu hlásiť ešte ústne. Návrh zákona je v druhom čítaní a poslanci ho preberajú v skrátenom legislatívnom konaní.
Popoludní od 14.00 h má parlament preberať reformu financovania sociálnych služieb, ktorá je v druhom čítaní a takisto o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
