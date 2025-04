Poslanci od utorka pokračujú v schôdzi, čaká ich novela o mimovládkach

Bratislava 6. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú od utorka 8. apríla pokračovať v rokovaní na 33. parlamentnej schôdzi. Na programe tento týždeň majú mať aj rokovanie o novele zákona o neziskových organizáciách.



V utorok majú poslanci začať riadne rokovanie legislatívnymi návrhmi z dielne ministerstva vnútra. Majú napríklad pokračovať v diskusii o návrhu zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ten má pre ľudí, ktorí dostali pokutu za porušenie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 či si museli hradiť stravu v štátnej karanténe, zaviesť možnosť domáhať sa odškodnenia.



Zákonodarcovia by sa mali vrátiť aj k diskusii o zmenách v Ústave SR. Jeden návrh predložila vláda. Navrhuje v ňom napríklad do ústavy zakotviť existenciu dvoch pohlaví - muž a žena a rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Chce do nej dostať aj úpravu o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom sa má dosiahnuť i suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Vlastný návrh predložilo aj opozičné KDH. O oboch úpravách sa rokuje v zlúčenej rozprave.



Na programe je tiež viacero poslaneckých návrhov. Plénum má prebrať napríklad novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie z dielne koaličnej SNS. Tá má okrem iného opätovne zaviesť inštitút práva na opravu. Z dielne SNS je tiež novela zákona o neziskových organizáciách. V úprave sa navrhuje zaviesť povinnosť pre organizácie vypracúvať výkaz o transparentnosti a regulácia lobingu.



Poslanci majú rokovať i o uznesení k „zneužívaniu legislatívneho procesu k zákonu o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby na presadzovanie politických a súkromných záujmov“. Cez týždeň by malo byť aj hlasovanie o vládnej novele zákona o športe, ktoré sa viackrát presúvalo.



Zákonodarcov na schôdzi čakajú tiež viaceré opozičné legislatívne návrhy aj ich návrhy na odvolanie členov vlády. Rokovať majú napríklad o návrhoch na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu, ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS), šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS).