Poslanci odmietli novelu o osvedčovaní listín úradmi a obcami

Bratislava 27. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok odmietla novelu zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami z dielne skupiny opozičných poslankýň za PS. Navrhovali v nej zaviesť povinnosť pre samosprávu, aby pri osobách, ktoré by sa zo zdravotných dôvodov nemohli dostaviť do úradnej miestnosti, vykonali osvedčenie podpisu v mieste ich trvalého či prechodného pobytu alebo na inom vhodnom mieste.



"V súčasnosti mnohé samosprávy už v praxi realizujú osvedčovanie aj mimo úradov, zväčša v domácnosti, a to na základe súčasnej právnej úpravy, ktorá umožňuje vykonať osvedčenie na inom vhodnom mieste, avšak ide o možnosť, nie povinnosť. Počas mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením Covid-19 sa overovanie listín a podpisov na listinách vykonávalo v domácnosti najmä pre ľudí, ktorým zdravotný stav nedovolil prísť do obvodného úradu alebo do úradnej miestnosti obce. Túto službu využívali najmä seniori a zdravotne znevýhodnené osoby," uviedli predkladateľky.



Zmenu odôvodňovali potrebou uľahčiť prístup osobám so zhoršeným zdravotným stavom k osvedčovaniu listín a podpisov na listinách. "Aj v súčasnosti je pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a seniorov náročné navštevovať príslušné úrady vykonávajúce osvedčovanie listín, pretože zväčša nemajú zabezpečený bezbariérový prístup," upozorňovali.