Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
< sekcia Slovensko

Poslanci odmietli novelu z dielne PS, riešiť mala sektor vodárenstva

Na snímke poslanec parlamentu SR a predseda Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Parlament v utorkovom hlasovaní odmietol aj novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Predložili ju poslanci Národnej rady (NR) SR za PS. Ich zámerom bolo podľa ich slov vniesť transparentnosť do sektoru vodárenstva tak, aby boli položky oprava a obnova jasne rozlíšiteľné.

Chceli tiež svojím návrhom dosiahnuť to, aby bolo vytváranie účelovej finančnej rezervy na obnovu zodpovedajúce skutočným potrebám a aby bolo riadenie vodárenských spoločností predvídateľné a kontrolovateľné. „Navrhuje sa precizovať pojem oprava tak, aby bolo zrejmé, že ide o práce na odstránenie následkov poškodenia alebo čiastočného fyzického opotrebovania, pri ktorých nedochádza k technickému zhodnoteniu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,“ napísali predkladatelia v dôvodovej správe.
