< sekcia Slovensko
Poslanci odmietli novelu z dielne PS, riešiť mala sektor vodárenstva
Ich zámerom bolo vniesť transparentnosť do sektoru vodárenstva tak, aby boli položky oprava a obnova jasne rozlíšiteľné.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Parlament v utorkovom hlasovaní odmietol aj novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Predložili ju poslanci Národnej rady (NR) SR za PS. Ich zámerom bolo podľa ich slov vniesť transparentnosť do sektoru vodárenstva tak, aby boli položky oprava a obnova jasne rozlíšiteľné.
Chceli tiež svojím návrhom dosiahnuť to, aby bolo vytváranie účelovej finančnej rezervy na obnovu zodpovedajúce skutočným potrebám a aby bolo riadenie vodárenských spoločností predvídateľné a kontrolovateľné. „Navrhuje sa precizovať pojem oprava tak, aby bolo zrejmé, že ide o práce na odstránenie následkov poškodenia alebo čiastočného fyzického opotrebovania, pri ktorých nedochádza k technickému zhodnoteniu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,“ napísali predkladatelia v dôvodovej správe.
