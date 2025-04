Poslanci odmietli odpustenie školného pri predĺžení štúdia o rok

Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní nepodporili návrh opozičného PS, aby študenti vysokých škôl (VŠ) dostali možnosť predĺžiť si štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu o jeden rok bez nutnosti platenia školného. Presadiť to chceli cez novelu zákona o vysokých školách.



Opoziční poslanci argumentovali, že pre mnohých študentov a ich rodiny sú roky vysokoškolského štúdia finančne náročné obdobie. Novela by podľa PS prispela k odstraňovaniu finančných bariér, a tým by posilnila rovnosť šancí pre všetkých študentov. Pripomenuli tiež, že zákon už umožňuje bezplatný rok štúdia navyše pri medzinárodnej mobilite či poberaní sociálneho štipendia. Po novom tiež musí rektor odpustiť školné, ak sa štúdium predlžuje z dôvodu tehotenstva či rodičovstva a starostlivosti o malé dieťa.



Podmienkou na odpustenie školného malo byť pokračovanie v začatom študijnom programe, teda pri štandardnej trojročnej dĺžke bakalárskeho štúdia štvrtý bezplatný rok by musel byť totožný so štúdiom počas tretieho roka štúdia.