Poslanci odmietli program o ústavnosti posunutia stíhačiek Ukrajine

Bratislava 14. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili program mimoriadnej schôdze v súvislosti so stíhačkami MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunúť Ukrajine. Za program schôdze hlasovalo 48 zo 119 prítomných poslancov, proti bolo 28 a 37 sa zdržalo. Smer-SD chcel na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v úvode dňa avizoval, že dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) je na rokovaniach v zahraničí, a požiadal, aby sa v utorok o téme stíhačiek v parlamente nerokovalo. "Dal záväzný prísľub, že sa so stíhačkami nebude hýbať skôr, než sa to prerokuje v NR SR," podčiarkol Kollár.



Predseda Smeru-SD Robert Fico namieta tento postup. Označil za nevídané, že dočasne poverený minister určuje chod parlamentu. Podotkol, že schôdza, ktorú Smer-SD inicioval, nemala byť o tom, či stíhačky na Ukrajinu poslať alebo neposlať. "Chcem sa zaoberať ústavným rozmerom," uviedol. Pripomenul, že vláda je len dočasne poverená a nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných zahraničnopolitických otázkach.



Kollár reagoval, že vláda neurobí žiadny krok, ktorý by nebol legitímny. Podotkol, že predstavitelia vlády by mohli byť aj trestne stíhaní, ak by odovzdali majetok, na ktorý nemajú právo. "Možno budeme musieť preto zmeniť zákon v parlamente. Keď to bude treba, tak to urobíme. Keď budete mať väčšinu, môžete to prelomiť. Ak nie, budete to musieť rešpektovať," podotkol.



Po ukončení mimoriadnej schôdze bude pokračovať riadna 83. schôdza. Na programe majú poslanci ešte viacero neprerokovaných bodov programu. Pokračovať by mali napríklad v diskusii o valorizácii dôchodkov. Zmena je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Priniesť má mimoriadne zvyšovanie dôchodkov v čase vysokej inflácie či rozmrazenie valorizácie minimálnych dôchodkov.