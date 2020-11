Poslanci odmietli správu o činnosti ÚŠP za rok 2019

Bratislava 27. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní odmietli správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2019. Zo správy vyplýva, že v minulom roku bolo zapísaných do trestných registrov 467 vecí. Ich počet medziročne klesol o 13. Z toho bolo vybavených 457 vecí, teda o deväť menej než v roku 2018 a o 30 viac ako v roku 2017.



"V roku 2019 bolo zapísaných do trestných registrov 467 vecí. V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 13 vecí, v porovnaní s rokom 2017 pokles o 93 vecí, avšak oproti predchádzajúcim rokom ide o výrazný nárast (rok 2016 – 321 vecí, rok 2015 – 343 vecí)," uviedol úrad.



V hodnotenom období zaznamenal tiež pokles nových trestných vecí o 13 v porovnaní s rokom 2018. „Štatistické ukazovatele svedčia o relatívne stabilnej úrovni činnosti a efektivity pri aktuálnej zaťaženosti prokurátorov ÚŠP,“ píše sa v správe.



Z trestných vecí, v ktorých bolo vedené trestné stíhanie „vo veci“, teda proti neznámemu páchateľovi, bolo prerušených 24, postúpených 18, zastavených 103, inak vyriešených uvádza úrad 50. Dokopy ich tak bolo 195. Z inak vybavených vecí dominoval administratívny prevod spisov (21), postúpenie veci z dôvodu príslušnosti inej prokuratúre (14) a zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania (10).



Trestné stíhanie vo veciach, v ktorých bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe, bolo ukončené v 262 veciach proti 325 osobám. Je to o jednu vec viac a o 19 osôb menej oproti roku 2018. Z týchto osôb bolo 280 mužov, 43 žien a dvaja mladiství. Obvinenie bolo vznesené 451 osobám, väzobne stíhaných bolo 57 obvinených. Podaním obžaloby sa ukončili veci v 96 prípadoch, dohodu o vine a treste uzavreli v 76 prípadoch. Zastavených bolo 22 vecí.



V roku 2019 bolo obžalovaných o 11 osôb viac ako v roku 2018 a v prípade uzavretých dohôd o vine a treste došlo k zníženiu o dve veci. K zvýšeniu o jednu osobu došlo v prípade zastavenia trestného stíhania.