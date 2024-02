Poslanci odmietli viaceré opozičné návrhy z oblasti zdravotníctva

Bratislava 27. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom hlasovaní viacero opozičných poslaneckých noviel z oblasti zdravotníctva, ktoré podali SaS a PS. Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ zase neuspel s návrhom zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Zákonom chceli zaistiť odškodnenie obetí sterilizácií, ktoré sa udialo v rozpore s právom, a to pre všetky obete od roku 1966 do roku 2004.



Poslanci za SaS podali novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou chceli upraviť právo maloletého pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na prítomnosť sprevádzajúcej osoby. PS navrhovalo cez novelu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti rozšíriť okruh subjektov, ktoré môžu zamestnávať rezidentov v rámci rezidentského programu. Chceli dosiahnuť vyšší počet rezidentov, a teda aj vyššiu dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Súčasné znenie zákona podľa neho obmedzuje zamestnávanie účastníkov rezidentského programu iba na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Parlament odmietol aj novelu z dielne PS, ktorá menila zákon o zdravotných poisťovniach. Cieľom bolo precizovanie povinností zdravotných poisťovní pri zabezpečovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti svojim poistencom tak, aby poistencom v prípade potreby zabezpečili konkrétny termín u konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak o to poistenec poisťovňu požiada.



PS neprešiel ani návrh novely zákona o zdravotnom poistení. Opoziční poslanci ním chceli dosiahnuť zníženie odvodového zaťaženia pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov, a tým zároveň zvýšiť ich čisté disponibilné príjmy a zamestnanosť tejto skupiny. Návrh upravoval odvodovú odpočítateľnú položku zo zdravotných odvodov.