NRSR odobrila správy výborov o činnosti SIS a Vojenského spravodajstva

Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odobrili viaceré správy výborov. Medzi nimi správy osobitných kontrolných výborov NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS) o stave použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) za rok 2023.



Zo správy výboru na kontrolu činnosti SIS vyplýva, že služba podala vlani 395 žiadostí o použitie ITP, z toho zákonný sudca odmietol 50 žiadostí. Z 345 vydaných súhlasov bolo v termíne predloženia správy z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa vyhodnotených 158 prípadov použitia ITP. "Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri všetkých doposiaľ vyhodnotených prípadoch," skonštatoval predkladateľ. Zvyšných 187 realizovaných prípadov ešte vyhodnotených nebolo.



Výbor na kontrolu činnosti VS skonštatoval, že vojenské spravodajstvo využívalo odposluchy v súlade so zákonom. Podalo celkom 42 žiadostí o použitie ITP, všetkým súd vyhovel. VS predložilo tiež 40 žiadostí na predĺženie doby použitia ITP, všetky súd odsúhlasil. "Zákonom o ochrane pred odpočúvaním uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý vo všetkých 43 prípadoch použitia ITP," potvrdila správa. K termínu predloženia správy nebolo možné vyhodnotiť zvyšných 24 prípadov.



Plénum odobrilo aj správu brannobezpečnostného výboru. Tá konštatuje, že Policajný zbor vlani podal 1115 žiadostí o použitie ITP. Súhlas dostal v 1045 prípadoch. V 70 prípadoch súd žiadosti nevyhovel. Žiadosti o predĺženie doby použitia ITP boli predložené v 156 prípadoch, v 128 prípadoch boli odsúhlasené, v 28 prípadoch nie. Dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ použitia ITP skonštatoval výbor v 1004 prípadoch, v 169 prípadoch naopak podľa správy účel a cieľ nebol naplnený. Informácie získané použitím ITP poslúžili ako dôkaz v trestnom konaní v 75 prípadoch. Vplyvom technickej chyby na ITP došlo v prvom polroku 2023 k nezákonnému použitiu v jednom prípade a v ďalších troch prípadoch pri odposluchoch, na ktoré vydali sudcovia súhlas v druhom polroku 2022.



Finančná správa predložila vlani celkom 107 prvotných písomných žiadostí, z ktorých bol v 102 prípadoch písomne vydaný súhlas. Päť žiadostí súd odmietol. Predložených bolo tiež 47 opakovaných žiadostí na predĺženie doby použitia ITP. V 42 prípadoch dostala súhlas, v piatich prípadoch bola žiadosť zamietnutá. Z celkového počtu súhlasov vydaných zákonným sudcom bol v 77 prípadoch dosiahnutý zákonom uznávaný účel a cieľ, v 20 prípadoch nebol. "Finančná správa eviduje osem prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní," doplnil výbor. Nezákonné použitie nezistili.



Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nepodal minulý rok žiadnu žiadosť o vydanie súhlasu na použitie ITP.