Poslanci odštartovali deň návrhom na zavedenie rodičovského dôchodku

Bratislava 5. októbra (TASR) - Seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku by zároveň mala byť po odpracovaní 40 rokov. Hovorí o tom vládna novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa poslanci zaoberali v úvode 11. rokovacieho dňa 72. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Rodičovský dôchodok by mal byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.



Pôvodne malo plénum v stredu ráno začať rokovanie novelou zákona o 13. dôchodku, podľa ktorej by mali dôchodcovia dostať 13. dôchodok aj v novembri. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) však oznámil, že tento návrh stráca poradie. Návrh zákona o 13. dôchodku je už v druhom čítaní a poslanci o ňom rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.