Poslanci odštartovali rokovanie novelou o sudcoch a prísediacich
Po novom by Súdna rada SR mohla ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú piatkové rokovanie vládnymi návrhmi z dielne ministerstva spravodlivosti. V úvode sa venujú novele zákona o sudcoch a prísediacich. V pléne ho predstavil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Úprava má priniesť viaceré zmeny. Po novom by Súdna rada SR mohla ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tým súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má túto kompetenciu v rukách. Novela tiež ráta s vytvorením novej databázy pre prísediacich disciplinárnych senátov, ktorá bude pozostávať zo sudcov zvolených Súdnou radou SR.
O prerokovaných bodoch sa v piatok hlasovať nebude. Poslancov čaká najbližšie hlasovanie až v utorok (23. 9.).
