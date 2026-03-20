< sekcia Slovensko
Poslanci odštartovali rokovanie novelou o správe majetku štátu
Poslanci sa v piatok budú venovať aj ďalším návrhom, o ktorých dosiaľ nerokovali.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali 15. rokovací deň 46. parlamentnej schôdze. V úvode sa venovali novele zákona o správe majetku štátu. Stoja za ňou poslanci za opozičné KDH. Chcú ňou dať legislatívnu možnosť samosprávam postaviť rôzne verejnoprospešné stavby aj na nehnuteľnom majetku štátu - štátnych pozemkoch.
„Súčasnosť totiž ukazuje, že veľakrát nie je možné postaviť chodník alebo cyklocestu, hoci už roky sa nachádza v schválenej územnoplánovacej dokumentácii obce iba z dôvodu, že prechádza v určitej časti aj cez pôdu vlastnenú SR. Na tejto pôde je taxatívne vymedzené v zákone, čo sa môže stavať. Neboli tam dosiaľ zahrnuté aj iné stavby s verejnoprospešnou funkciou,“ ozrejmili predkladatelia.
Poslanci sa v piatok budú venovať aj ďalším návrhom, o ktorých dosiaľ nerokovali. Hlasovať sa v tento deň nemá. Rokovanie má trvať do 14.00 h. V piatok by poslanci mali aktuálnu schôdzu podľa dohody aj ukončiť.
„Súčasnosť totiž ukazuje, že veľakrát nie je možné postaviť chodník alebo cyklocestu, hoci už roky sa nachádza v schválenej územnoplánovacej dokumentácii obce iba z dôvodu, že prechádza v určitej časti aj cez pôdu vlastnenú SR. Na tejto pôde je taxatívne vymedzené v zákone, čo sa môže stavať. Neboli tam dosiaľ zahrnuté aj iné stavby s verejnoprospešnou funkciou,“ ozrejmili predkladatelia.
Poslanci sa v piatok budú venovať aj ďalším návrhom, o ktorých dosiaľ nerokovali. Hlasovať sa v tento deň nemá. Rokovanie má trvať do 14.00 h. V piatok by poslanci mali aktuálnu schôdzu podľa dohody aj ukončiť.