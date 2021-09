Poslanci odsúhlasili posilnenie vojenskej operácie Irini

Bratislava 16. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odsúhlasili posilnenie vojenskej operácie EUNAVFOR MED Irini. Od marca 2022 ju má posilniť do 11 príslušníkov Vojenskej polície. Po dobu šiestich mesiacov by mali plniť úlohy zásahového tímu na lodi pôsobiacej v operácii pod vlajkou Spolkovej republiky Nemecko. Návrh na dočasné rozšírenie zapojenia SR do operácie predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR, odsúhlasila ho aj vláda.



„Svojím príspevkom SR vyplní chýbajúce vojenské spôsobilosti v operácii a prispeje k jej lepšiemu fungovaniu a napĺňaniu stanoveného mandátu a úloh,“ ozrejmuje predložený materiál. Podľa súčasného mandátu môže na veliteľstve operácie pôsobiť do päť príslušníkov Ozbrojených síl SR.



Operácia Irini pôsobí v oblasti pozdĺž východnej časti pobrežia Líbye v medzinárodných vodách. Jej hlavnou úlohou je prispievať k vykonávaniu zbrojného embarga OSN voči Líbyi prostredníctvom vzdušných, satelitných a námorných prostriedkov. Nasadenie prostriedkov Irini má umožniť nielen monitorovanie, ale aj zastavovanie a inšpekcie podozrivých lodí.



Podpornou úlohou operácie Irini je monitorovanie a zhromažďovanie informácií o nedovolenom vývoze ropy z Líbye vrátane surovej ropy a rafinovaných ropných produktov. Prispieť má aj k narušeniu obchodného modelu sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.



Súčasný mandát operácie platí do 31. marca 2023, pričom Politický a bezpečnostný výbor EÚ každé štyri mesiace posudzuje, či jej pôsobenie nespôsobuje nárast počtu migrantov (tzv. migračný pull effect), a na základe toho potvrdzuje pokračovanie operácie.