Poslanci okolo Huliaka nepodporia schôdzu a neplánujú návrat do SNS

Bratislava 26. novembra (TASR) - Trojica nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR pôsobiacich v mimoparlamentnej Národnej koalícii Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták nepodporia v utorok otvorenie 23. schôdze. Pre TASR to potvrdil Huliak. Poslanci neplánujú ani návrat do klubu SNS.



"Raz sme sa dohodli, že nebudeme schôdzu otvárať, tak nebudeme. A do klubu SNS, medzi ľudí, ktorí sa vám nevedia pozdraviť, nemáme najmenší dôvod sa vracať," uviedol pre TASR Huliak, ktorý je lídrom Národnej koalície.



Poslanec zároveň zdôraznil, že vyžadovanie plnenia sľubov a najmä dohôd nie je vydieraním. "V čase, keď sa formovala nová vláda na čele s Robertom Ficom, som bol ústretový a netrval na vymenovaní do pozície ministra životného prostredia, aby premiérovi Ficovi nezobrala vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová poverenie na zostavenie vlády," priblížil Huliak. Vtedy podľa neho aj šéf SNS Andrej Danko tvrdil, že stojí za jeho nomináciou. Huliak tiež tvrdí, že neskôr došlo k dohode, podľa ktorej bude ministrom životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), "ale len dočasne, do zvolenia nového prezidenta".



Odmieta tiež vyhrážanie sa trestnoprávnou zodpovednosťou. Huliak tiež dodal, že poslanec NR SR má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Zdôraznil, že trojica poslancov priniesla takmer 111.000 hlasov. "Bez 'huliakovcov' by SNS dnes nebola v parlamente a už vôbec nie vo vláde," doplnil.



Poslanci za opozičné KDH sú zvedaví, či sa schôdzu podarí otvoriť. Hovorili o vládnej kríze. "Uvidíme, či bude schôdza vôbec otvorená. Sedemdesiatšesť poslancov na to, aby fungoval parlament a prechádzali zákony, je veľmi málo. História ukázala, že dlhodobo sa takto fungovať nedá," podotkol v utorok poslanec a líder KDH Milan Majerský.



Koaliční predstavitelia po pondelkovej (25. 11.) koaličnej rade odkázali, že základom pre rokovania o akejkoľvek podobe účasti troch poslancov okolo Huliaka na vládnej moci je návrat týchto poslancov do poslaneckého klubu SNS. Koaliční lídri deklarujú, že koalícia disponuje väčšinou v parlamente, ktorá je potrebná na schválenie návrhov zákonov. Akýkoľvek iný postup, ako v rámci existujúcej politickej štruktúry, môže podľa nich vyvolať podozrenie z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) zároveň počas snemu svojej strany vyhlásil, že odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Odkázal to každému, kto má na koalíciu nereálne požiadavky.