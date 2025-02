Poslanci okolo Huliaka si nárokujú jedno ministerstvo

Bratislava 18. februára (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR okolo Rudolfa Huliaka si nárokujú jedno ministerstvo. Miesto vo vláde by mal dostať práve Huliak, ak sa s tým stotožní premiér Robert Fico (Smer-SD). Potvrdil to jeden z Huliakovcov Pavel Ľupták s tým, že iné požiadavky okrem rezortu nemajú.



"My chceme jedine to, čo nám bolo sľúbené na začiatku, teda jeden rezort. Nemáme žiadne ďalšie požiadavky," deklaroval. Na rezort, ktorý dostanú, by mal podľa slov Ľuptáka nastúpiť práve Huliak. "Prišli by sme o jedného poslanca, ale tak či tak my deklarujeme, že podporujeme programové vyhlásenie vlády a v túto chvíľu z našej strany, pokiaľ táto požiadavka bude splnená, nehrozia žiadne obštrukcie alebo naťahovačky," dodal.



Ľupták zároveň za pozitívny označil krok lídra koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol všetky pozície SNS vrátane ministerstiev a iných nominácií. Aktuálne sa rozprávajú o ministerstve športu a cestovného ruchu pre Huliakovcov. Ľupták si na tomto mieste vie Huliaka predstaviť. Označil ho za dobrého politika. Poukázal na to, že mimoparlamentná strana Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, ktorej je Huliak predsedom, má množstvo odborníkov.



Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii. Fico dal partnerom z Hlasu-SD a SNS do pondelka (17. 2.) ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete. Danko na rokovaní deklaroval absolútnu podporu vláde a ponúkol všetky pozície SNS vrátane ministerstiev a iných nominácií s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať.