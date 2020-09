Poslanci okolo Pellegriniho nepodporia tri vrátené novely zákonov

Bratislava 2. septembra (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR zo vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia nepodporia opätovné schválenie zákonov, ktoré parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Avizovali to na stredajšom tlačovom brífingu. Národná rada o novelách rokuje od stredajšieho popoludnia. Poslanci okolo Petra Pellegriniho sa stotožnili s výhradami prezidentky voči nim. Poslanci budú zároveň žiadať doplnenie uznesenia NR SR k úmrtiu občana SR Jozefa Chovanca v Belgicku. Chcú napríklad, aby NR SR vyzvala Európsky parlament na zaoberanie sa celým prípadom.









Mimoriadna schôdza je podľa Pellegriniho zbytočná, sprevádza ju zbytočný chaos. Vládna koalícia podľa neho označovala vrátené zákony za kľúčové v boji proti pandémii, ako aj v boji proti korupcii a nastoleniu väčšej dôvery v právny štát. Koaliční poslanci však podľa neho uprednostnili letné prázdniny. Ak bola novela zákona o elektronických komunikáciách dôležitá a ak išlo koalícii o zmenu na čele Generálnej prokuratúry (GP) SR, Pellegrini nerozumie, prečo sa nemohli vetom prezidentky zaoberať pred dvoma či troma týždňami.



Pri zákone o prokuratúre poslanci podporia výhrady prezidentky, pričom majú ešte stále výhrady voči ďalším častiam novely. Pri zákone o elektronických komunikáciách sa poslanci takisto stotožňujú s prezidentkou. "Poukazuje na to, že táto vláda sa neštíti porušovať ústavu a ľudské práva obyvateľom pod rúškom boja proti koronavírusu," pripomenul Pellegrini. Novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím považujú za účelovú, stotožňujú sa s názorom prezidentky. Úprava podľa poslancov slúži len na to, aby mohli z postu odvolať komisárku pre deti Vieru Tomanovú.



Pellegrini zároveň chce, aby parlament podporil uznesenie k úmrtiu Jozefa Chovanca, ktoré pripravilo vedenie NR SR. Podľa poslanca Petra Kmeca (nezaradený) by sa mal do diskusie zapojiť aj europarlament. Preto navrhnú doplniť uznesenie o ďalšie znenie, ktorým má NR SR vyjadriť protest proti neodôvodnenému naťahovaniu vyšetrovania a vyzvať na "vyvodenie politickej zodpovednosti voči tým, ktorí sa podieľali na zahladzovaní faktov a dôkazov". NR SR by tiež podľa Kmeca mala vyzvať europarlament, aby vyjadril politický postoj k celému prípadu, monitoroval jeho vývoj a dohliadal na spravodlivé a urýchlené vyšetrenie.



Pellegrini zároveň naznačil, že funkcie podpredsedu NR SR sa vzdá v úvode riadnej schôdze parlamentu, ktorej začiatok je naplánovaný na 16. septembra. Do tohto termínu sa môžu k jeho vznikajúcej strane pridať ďalší poslanci. Ak už bude strana zaregistrovaná, na riadnej schôdzi chcú poslanci požiadať o schválenie vzniku klubu. Šance na podporu vzniku klubu sú podľa Pellegriniho 50 na 50.