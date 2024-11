Poslanci okolo Rudolfa Huliaka žiadajú jedno z ministerstiev SNS

Bratislava/Očová 10. novembra (TASR) - Poslanci okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený) žiadajú jedno ministerstvo z portfólia koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS), na ktorej kandidátke boli zvolení do parlamentu. Primárne majú záujem o rezort životného prostredia. Vyplýva to z uznesenia Republikového snemu strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (NK/NEKA), ktorej je Huliak predsedom. Snem sa konal v sobotu (9. 11.) v Očovej.



"Predseda strany je poverený viesť rokovania o písomnom záväzku, prípadne o rozšírení koaličnej zmluvy alebo o uzavretí memoranda o spolupráci medzi koalíciou a NK/NEKA ako ďalšími koaličnými partnermi," žiada v uznesení republiková rada.



Rada zároveň vylúčila akékoľvek individuálne rokovania s trojicou poslancov a uzatváranie čiastkových dohôd. Rokovania majú podľa uznesenia prebiehať iba s koaličnými lídrami.



V uznesení sa uvádza, že republiková rada žiada stanoviť pravidlá "pre vystupovanie poslancov NK/NEKA v Národnej rade SR, ktoré zabezpečia plynulý priebeh parlamentných schôdzí a dodržiavanie zásad koaličnej zmluvy."



Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy vyhlásil, že od Huliaka nepočul, že by trojica poslancov požadovala post ministra. Ich spory s Andrejom Dankom (SNS) označil za vnútorný problém SNS.











UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať stanoviská koaličných lídrov a Úradu vlády SR.