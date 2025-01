Poslanci okolo S. Migaľa nebudú zatiaľ hlasovať v parlamente

Bratislava 25. januára (TASR) - Poslanci Ján Ferenčák a Roman Malatinec (obaja Hlas-SD) a vylúčení poslanci zo strany Hlas Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ nebudú zatiaľ hlasovať v Národnej rade SR. Vyjadrenie štvorice poslancov zverejnil na sociálnej sieti Migaľ.



"So znepokojením vnímame vyjadrenie predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka, ktoré sa nezakladajú na pravde a diskreditujú nás. Namiesto diskusie pozorujeme zvýšený záujem policajných a bezpečnostných zložiek o naše osoby," uviedli poslanci.



Tvrdia, že na stretnutiach s vedením strany vždy zdôrazňovali garanciu bezpečnosti, aby neodchádzalo k zneužívaniu moci voči nim a občanom SR. Štvorica podľa vlastných slov trvala na udržaní demokratických hodnôt a snahe venovať sa reálnym problémom ľudí. Hovoria, že im stále ide o udržanie vládnej koalície.



"Žiadame premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o urýchlené riešenie týchto problémov, aby sa ukončila neistota v spoločnosti. Pod týmto tlakom nebudeme do vyriešenia v NR SR hlasovať," povedali poslanci.



Hlas-SD oznámil vylúčenie dvoch poslancov Migaľa a Šalitroša zo strany v piatok (24. 1.) počas pracovného kongresu. Dôvodom boli ich požiadavky na vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas-SD. Šutaj Eštok ich označil za vydieračov, ktorí sa neriadili hodnotami strany a prišli do Hlasu krátko pred voľbami. Poslanci Ferenčák a Malatinec sú podľa šéfa strany vítaní na diskusiu. Odkázal im, že si majú vybrať, na koho strane chcú byť.