Poslanci okolo T. Tarabu podporia pád vlády, chcú predčasné voľby

Bratislava 15. decembra (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Tomáša Tarabu podporia pád vlády. Uprednostňujú predčasné voľby a prijatie zmeny Ústavy SR v tejto súvislosti. Považuje za riziko, že časť opozície chce ísť do neistoty po prípadnom páde vlády bez toho, aby sa novelizovala ústava. Podčiarkol, že pád vlády v aktuálnych podmienkach neznamená predčasné voľby.



"Je očividné, že jediným riešením sú predčasné voľby. Nedá sa na Slovensku urobiť žiaden akt k predčasným voľbám bez toho, aby bola zmenená Ústava SR, a na to potrebujeme hlasy nielen OĽANO, ale aj Smeru-SD," podotkol Taraba.



Potrebu vidí v otvorení diskusie k novelizácii ústavy, aby sa v nej urobili zmeny. Čo sa týka počtu hlasov potrebných na skrátenie volebného obdobia NR SR po zmene ústavy, uprednostnil by schvaľovanie 90 hlasmi poslancov a nie 76. Odôvodňuje to ústavnou stabilitou. "Tak či tak je to irelevantné, my potrebujeme 90 hlasov na prijatie toho zákona," dodal.



Aktuálne podľa neho otázka stojí tak, že sa buď prijme rozhodnutie o konkrétnom dátume predčasných volieb ešte pred pádom vlády, alebo ako preferuje druhá časť opozície, treba pád vlády a následne sa uvidí vývoj.



Taraba a jeho poslanci trvajú na dohode na predčasných voľbách. "Ak sa strana Smer-SD, ak by došla ponuka na predčasné voľby, k tomu nepridá, potom sa to realizovať nedá," dodal. Žiadnu takúto ponuku však počas štvrtka neregistruje.



Potvrdil, že popoludní o 17.00 h zahlasujú za pád vlády, ak dovtedy nedôjde k dohode na termíne volieb. Prípadnú zmenu termínu hlasovania nepodporia. "Túto vec treba dnes ukončiť," dodal.