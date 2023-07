Poslanci okolo Tarabu chcú iniciovať mimoriadnu schôdzu k hypotékam

Bratislava 29. júla (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, ktorí kandidujú za SNS, chcú iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k hypotékam a ich nárastu. Vyzývajú vládu, aby prišla s mechanizmom na motiváciu bánk v pomoci predovšetkým nižším sociálnym vrstvám s hypotékami. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



"Tento rok slovenské banky vykazujú za prvý polrok o 51 percent viac ziskov, ako to bolo minulý rok," tvrdí Taraba. Miera zisku bánk ide podľa jeho slov na úkor ľudí, pretože narástli úrokové sadzby, z ktorých profitujú najmä banky. "Vyzývame vládu, aby okamžite prišla s mechanizmom, keď banky budú motivované, aby pomohli predovšetkým tým sociálnym vrstvám nižšej strednej triedy, ktorá si zobrala hypotéku na nehnuteľnosť, kde má trvalý pobyt. Nemôžeme dopustiť, aby ľudia začali prichádzať o strechu nad hlavou," uviedol.



SNS apeluje na vládu, aby bezodkladne prijala opatrenia na kompenzáciu nárastu cien hypoték. Predseda strany Andrej Danko upozornil, že mesačné splátky môžu byť pre veľa občanov likvidačné. "Výška splátky hypoték má narásť o viac ako 50 percent. Jednotlivé splátky, ktoré sú viazané na úrokovú mieru Európskej centrálnej banky, budú zvýšené. Žiaľ, rada guvernérov, medzi ktorými sedí aj náš zástupca, schválila zvýšenie," poznamenal.



Aj preto plánujú osloviť opozičné strany Smer-SD a Hlas-SD v súvislosti so zberom podpisov pod zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR. Hľadať chcú spoločné riešenie situácie a formy pomoci domácnostiam. Tarabovi poslanci a SNS hovoria aj o možnom zdanení bánk, pričom zisky z toho by štát mohol vrátiť občanom formou dotácie na splácanie hypoték.



Hlas-SD podporí zvolanie mimoriadnej schôdze k nárastu splátok hypoték. Reakciu strany TASR poskytla jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. "Politika Hlasu-SD je postavená na pomoci ľuďom a akákoľvek iniciatíva, ktorá vedie k riešeniu problémov ľudí, má našu podporu," uviedla strana.