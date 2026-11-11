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Poslanci okolo Tarabu nechcú v stredu podporiť novelu o kajúcnikoch
Taraba bol podľa svojich slov rozčarovaný z reakcií opozície o vydieraní poslancov vzhľadom na hlasovanie.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Trojica nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR na čele s Tomášom Tarabom nepodporí ani v stredu novelu Trestného poriadku, ktorá má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Taraba na tlačovej konferencii pred hlasovaním zopakoval, že nechce, aby bola nová úprava protiústavná. Koalícia by mala podľa jeho slov presunúť hlasovanie napríklad o dva týždne, aby sa z návrhu odstránili problematické body. Ak sa tak nestane, budú rovnako ako v utorok (10. 11.) hlasovať proti.
„Ak niekto chce prijať zákon, ktorý neprejde Ústavným súdom, nepomáha nikomu, ani obetiam nejakých justičných pochybení,“ povedal Taraba s tým, že ak toho nie je schopná koalícia, príde on spolu s kolegami s vlastným návrhom, ktorý bude riešiť problematiku kajúcnikov a bude reflektovať nálezy Ústavného súdu SR.
Taraba bol podľa svojich slov rozčarovaný z reakcií opozície o vydieraní poslancov vzhľadom na hlasovanie. „Neprebehlo absolútne žiadne rokovanie, pretože naše stanovisko je tak známe a tak jasné, že nemáme dôvod rokovať o niečom inom ako o vecnej požiadavke, aby zákon reflektoval nálezy Ústavného súdu,“ dodal.
V utorok sa nepodarilo schváliť novelu, pretože postúpenie novely do tretieho čítania podporilo len 75 poslancov zo 150 prítomných. Proti návrhu bol aj Taraba a jeho kolegovia Roman Malatinec a Peter Slyško (obaja nezaradení).
„Ak niekto chce prijať zákon, ktorý neprejde Ústavným súdom, nepomáha nikomu, ani obetiam nejakých justičných pochybení,“ povedal Taraba s tým, že ak toho nie je schopná koalícia, príde on spolu s kolegami s vlastným návrhom, ktorý bude riešiť problematiku kajúcnikov a bude reflektovať nálezy Ústavného súdu SR.
Taraba bol podľa svojich slov rozčarovaný z reakcií opozície o vydieraní poslancov vzhľadom na hlasovanie. „Neprebehlo absolútne žiadne rokovanie, pretože naše stanovisko je tak známe a tak jasné, že nemáme dôvod rokovať o niečom inom ako o vecnej požiadavke, aby zákon reflektoval nálezy Ústavného súdu,“ dodal.
V utorok sa nepodarilo schváliť novelu, pretože postúpenie novely do tretieho čítania podporilo len 75 poslancov zo 150 prítomných. Proti návrhu bol aj Taraba a jeho kolegovia Roman Malatinec a Peter Slyško (obaja nezaradení).