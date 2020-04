Poslanci OĽaNO budú prispievať do fondu pomoci sumou 500 eur

Bratislava 17. apríla (TASR) - Poslanci klubu OĽaNO budú pravidelne prispievať sumou 500 eur do Fondu vzájomnej pomoci, ktorý zriadil premiér Igor Matovič (OĽaNO) na pomoc v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. K zapojeniu sa vyzvali aj opozičných poslancov. Informoval o tom predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš na piatkovej tlačovej konferencii. Kristián Čekovský (OĽaNO) doplnil, že v súčasnosti finalizujú systém podávania žiadostí. Bližšie informácie podľa jeho slov poskytnú v krátkej dobe.



"Chceme ísť príkladom, chceme byť solidárni. (...) Budeme veľmi radi, keď sa pridá čo najviac ľudí, aby sme mohli pomôcť čo najviac ľuďom," skonštatoval Šipoš a vyzval aj opozičných poslancov, aby sa pripojili k iniciatíve. Na tento účel je zriadený transparentný účet. Každý tak podľa neho bude vidieť, ako sa s financiami narába.







Poslanec Kristián Čekovský priblížil, že členovia klubu sa nateraz dohodli na pravidelnom príspevku vo výške 500 eur. Vysvetlil, že jednotlivé príspevky ľuďom, rodinám a firmám podľa jeho slov nebudú horibilné, pretože chcú podporiť čo najviac ľudí menšími sumami. Tie však majú byť v takej výške, aby dostatočne pomohli.



Apeloval na žiadateľov, aby boli trpezliví, kým pripravia systém podávania žiadostí tak, aby bol transparentný a efektívny. Následne budú podľa jeho slov o tom informovať.



V reakcii na príspevok 500.000 eur od podnikateľa Milana Fiľa Čekovský skonštatoval, že budú radi, ak sa pripoja k iniciatíve aj ďalší.



Do fondu majú prispievať koaliční poslanci či ministri, pridať sa môže aj verejnosť. O prerozdelení financií má rozhodovať komisia tvorená z ľudí z odborných kruhov, verejnosti i zástupcov politických strán. Matovič ponúkol miesta v komisii aj opozícii.



Fond má podľa premiéra slúžiť na riešenie individuálnych životných prípadov ovplyvnených krízou súvisiacou so šírením nového koronavírusu.



Transparentný účet je aktívny od 7. apríla na webe Štátnej pokladnice pod názvom Fond vzájomnej pomoci. Za jeho fungovanie zodpovedá vedúci úradu vlády.