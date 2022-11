Poslanci OĽANO navrhujú upraviť oblasť limitov pri obstarávaní áut

Bratislava 16. novembra (TASR) - Ustanovenia o limitoch pri obstarávaniach osobných áut by sa mohli upraviť. Predpokladá to novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci OĽANO.



Cieľom novely je podľa slov predkladateľov ustanoviť, aby aj limity výdavkov na obstaranie ekologických osobných áut štátnymi organizáciami boli ustanovené nariadením vlády, v ktorom budú osobitne ustanovené limity pri autách so spaľovacími motormi a osobitne pri ekologických vozidlách.



Zo zákona preto navrhujú vypustiť súčasné ustanovenie o spôsobe určenia limitu výdavkov na obstaranie osobných automobilov na prepravu osôb, ktoré sú zároveň ekologickými vozidlami, pričom sa limity výdavkov pri takýchto autách ustanovujú priamo v nariadení vlády rovnako ako limity výdavkov pre ostatné osobné autá.