Poslanci OĽANO po stretnutí s premiérom do karantény zatiaľ nejdú

Bratislava 4. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO, ktorí boli s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) v stredu na spoločnej tlačovej konferencii, zatiaľ do domácej karantény nepôjdu. Predseda klubu Michal Šipoš pre TASR uviedol, že zatiaľ nemajú vedomosť, že by sa stretli s človekom nakazeným novým koronavírusom. Ak by sa ochorenie COVID-19 u premiéra potvrdil, situáciu budú podľa jeho slov riešiť.uviedol Šipoš. Premiér nastúpil do domácej karantény v stredu. V nedeľu (1. 11.) mal byť v kontakte s človekom nakazeným novým koronavírusom. Na test pôjde v piatok (6. 11.). O karanténe informoval Matovič na sociálnej sieti. Poznamenal, že boj s novým koronavírusom bude na Slovensku ešte ťažký, odkázal však, že to zvládneme.Matovič bol v stredu na vláde, tiež v parlamente a stretol sa aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.