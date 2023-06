Poslanci opäť odmietli návrh na 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR opätovne odmietli návrh na 500-eurovú odmenu pre voličov za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva vo štvrtok neposunuli do druhého čítania. Návrh predložil líder OĽANO a priatelia Igor Matovič.



Odmenu malo podľa návrhu vyplácať ministerstvo vnútra. Matovič návrh odôvodňoval snahou o zvýšenie účasti vo voľbách. Obával sa, že voliť príde nízky počet ľudí.



"V prípade predpokladanej účasti približne troch miliónov ľudí by náklady štátu na vyplatenú odmenu dosiahli asi 1,5 miliardy eur," uviedol v dôvodovej správe k návrhu. Považoval to za motivujúcu, spravodlivú odmenu a návratnú investíciu.