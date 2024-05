Poslanci opäť rokujú o zmenách v novele o Fonde na podporu umenia

Bratislava 9. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR tesne pred hlasovaním o novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU) otvorili opäť rokovanie v druhom čítaní. Predkladateľ novely Roman Michelko (SNS) predstavil pozmeňujúci návrh. Hlasovať o novej legislatíve by mali poslanci ešte vo štvrtok o 17.00 h.



Michelko chce návrhom upraviť zloženie členov rady fondu. Jeden člen by mal byť menovaný na návrh regiónov. Doplniť sa majú aj účely, na ktoré by mohli peniaze z FPU putovať. Z fondu by sa mohla podporovať obnova, modernizácia a infraštruktúra kultúrnych objektov, ako aj tradičná ľudová kultúra.



Do rozpravy v druhom čítaní sa prihlásili aj predstavitelia opozičných klubov. Niektorí Michelkovi vyčítali, že urobil technické chyby pri čítaní pozmeňujúceho návrhu, čím porušil rokovací poriadok NR SR. Zvýšenie rozpočtu fondu označil Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) za správnu vec, no očakával by aj zvýšenie rozpočtu pre Fond na podporu národnostných menšín. Zdôraznil, že po prijatí novely FPU politicky ovládne SNS. Zora Jaurová (PS) s Grendelom súhlasí, keďže fond bude politicky tvorený, už sa nebude dať podľa nej nazývať verejnoprávnym fondom. Pôjde podľa nej o netransparentný systém, do ktorého chcú naliať o 10 miliónov eur viac. Michelko prijal výčitku opozície a svoj pozmeňujúci návrh prečítal ešte raz.



Z návrhu novely vyplýva, že o poskytnutí peňazí z FPU bude po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné. Taktiež sa má zvýšiť počet členov rady na 13.