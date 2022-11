Plénum otvorilo schôdzu, na ktorej má Mikulec opäť čeliť odvolávaniu

R. Fico vyčíta R. Mikulcovi "absolútne zlyhanie" pri migrácii

Na snímke druhý vľavo minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) počúva počas mimoriadnej schôdze parlamentu v Bratislave v utorok 15. novembra 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Matovič predniesol v pléne nesúhlas vlády s návrhom na odvolanie Mikulca

Bratislava 15. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok otvorili mimoriadnu schôdzu, na ktorej má opätovne čeliť odvolávaniu minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD, Mikulcovi vyčíta nezvládanie migračnej krízy a kritizuje aj riadenie rezortu. Minister už uviedol, že je pripravený čeliť odvolávaniu. Hovorí o legitímnom práve opozície, ale aj o klamstvách jej predstaviteľov. Slovensko podľa Mikulca migračnú vlnu zvláda dobre. Vláda SR už návrh opozície na jeho odvolanie odmietla.Líder Smeru-SD Robert Fico vyčíta ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) absolútne zlyhanie pri nelegálne migrácii. Situáciu podľa neho šéf rezortu nezvláda a musí byť odvolaný. Hovorí o medzinárodnej hanbe, ktorej je Slovensko vystavené. Skonštatoval to v úvode diskusie o návrhu na odvolanie Mikulca.vyhlásil Fico. Dodal, že rezort vnútra nie je pod jeho vedením schopný chrániť občanov SR. Fico kritizoval aj vyjadrenia Mikulca a jeho nominantov v súvislosti s migráciou a Českou republikou. Poukázal aj na situáciu v českom pohraničí. Odmieta tiež, aby sa slovenské orgány vyhovárali na Maďarsko, že odmieta plnenie readmisných dohôd.Šéf Smeru-SD okrem iného skonštatoval, že vláda SR nie je schopná plniť si povinnosti plynúce zo schengenských zmlúv a zabezpečovať vnútorné hranice SR s Maďarskom. Hovorí o potrebe výmeny vlády. Argumentuje hroziacim sa zhoršením situácie s nelegálnou migráciou. Obáva sa, že opätovne budú na stole povinné migračné kvóty a že súčasné vedenie štátu sa voči tomu nepostaví a odsúhlasí ich.Vláda považuje návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) za politicky motivovaný, podložený nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami so snahou o diskreditáciu ministra. Kabinet deklaruje, že minister vykonáva funkciu profesionálne. Nesúhlas vlády s návrhom na odvolanie predniesol v pléne Národnej rady (NR) SR minister financií Igor Matovič (OĽANO).Vláda odmietla tvrdenia Roberta Fica (Smer-SD) a ďalších opozičných poslancov, ktorí zneužili problematiku nelegálnej migrácie.vyhlásil Matovič.Vláda vysvetľuje, že súčasná prítomnosť nelegálnych migrantov na Slovensku je priamym dôsledkom zavedenia hraničných kontrol Česka na spoločnej vnútornej hranici Schengenu. Česká strana to urobila protiprávne, v rozpore s európskymi právnymi rámcami a schengenským kódexom.skonštatovala vláda. Zároveň deklaruje, že doterajšie kroky rezortu v oblasti migrácie podporuje a stojí za nimi