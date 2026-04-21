Poslanci po viac ako hodine technickej prestávky pokračujú v rokovaní
Krátko pred 15.30 h sa rokovanie prerušilo pre problémy s mikrofónom.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pred 17.00 h ukončili vynútenú technickú prestávku a pokračujú v rokovaní. Krátko pred 15.30 h sa rokovanie prerušilo pre problémy s mikrofónom. V zlúčenej rozprave k návrhom predĺžiť volebné obdobie samosprávam a parlamentu sú prihlásení ešte štyria poslanci písomne. Následne sa môžu hlásiť aj ústne.
Poslanci rokujú o dvoch návrhoch na predĺženie volebného obdobia. Jeden návrh predložila skupina poslancov za Hlas-SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec. Chcú ním predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Návrh na predĺženie funkčného obdobia samospráv má v parlamente i SNS. Tá chce však volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj NR SR. V utorok majú poslanci rokovať do 20.00 h.
