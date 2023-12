Poslanci po nočnom rokovaní pokračujú v diskusii o kompetenčnom zákone

Bratislava 15. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po nočnom rokovaní vrátili v piatok ráno do lavíc. Pokračujú v diskusii o vládnej novele kompetenčného zákona. Do rozpravy je prihlásených 42 rečníkov písomne. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy hovorí o vzniku nového ministerstva, ale aj o zmene spôsobu výberu šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZ) a ďalších úpravách.



Poslanci vo štvrtok (14. 12.) rokovali do polnoci. Dokončili diskusiu ku konsolidačnému balíku. V piatok majú rokovať bez obednej prestávky a bez hlasovania do 16.00 h. Najbližšie hlasovanie ich čaká až v budúcom týždni, v utorok 19. decembra.