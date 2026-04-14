Poslanci po odhlasovaní návrhov ukončili rokovanie

Na snímke poslanci Národnej rady SR (NR SR) počas 49. schôdze NR SR v Bratislave 14. apríla 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (15. 4.) ráno.

Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň 49. parlamentnej schôdze. Urobili tak po odhlasovaní prerokovaných návrhov. Bolo ich vyše 50, hlasovalo sa takmer dve hodiny.

Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (15. 4.) ráno. Rokovanie odštartujú návrhmi z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ku ktorým vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie. Súvisia s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a eurofondov.
