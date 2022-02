Parlament pokračuje v diskusii k návrhu na odvolanie Mikulca

Vážny: Koalícia nevie vysvetliť podozrenia,spomína len neformálne rozhovory

Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) prichádza na rokovanie vlády SR v Bratislave v stredu 23. februára 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie hlasovať v stredu o 17.00 h. V pléne NR SR to oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).Diskusia k odvolávaniu Mikulca sa blíži k záveru, vystupuje v nej ešte šéf Smeru-SD Robert Fico ako predkladateľ návrhu na odvolanie. Od 12.00 h bude mať plénum prestávku, keďže zasadajú výbory.Mimoriadnu schôdzu o odvolávaní inicioval opozičný Smer-SD s podporou nezaradených poslancov. Mikulec podľa Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Schôdza sa začala ešte v piatok (18. 2.), pokračovala v utorok (22. 2.) i v stredu. Poslanci Smeru-SD počas diskusie čítali z uznesenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v trestnej veci obvinenej skupiny vyšetrovateľov NAKA zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.Koalícia pri opozičnom návrhu na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (Smer-SD) z funkcie neodpovedala na podozrenia týkajúce sa konania vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Opakuje len, že prepisy odposluchov ukazujú. Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny (Smer-SD) počas diskusie v pléne.kritizoval Vážny koalíciu. Mikulec podľa neho vo svojom rezorte pripustil také prečiny, ktoré sú za hranou a jeho kompetenciami.Koalícia podľa Vážneho túto kauzu výrazne zľahčuje a zametá pod koberec.skonštatoval poslanec. Dodal, že táto vláda za dva roky predvádza hádky, nezvládla pandémiu ani finančnú podporu.Podobne to vidí jeho stranícky kolega Boris Susko. Pripomenul, že vyšetrovatelia NAKA sú orgánmi činnými v trestnom konaní a nemožno to zľahčovať a hovoriť o súkromnej neformálnej komunikácii.podotkol. Upozornil, že ak budeme takéto konanie akceptovať, neskôr sa to môže stať hocikomu.podotkol.Poslanci Smeru-SD pokračujú aj v stredu v postupnom čítaní z uznesenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v trestnej veci obvinenej skupiny vyšetrovateľov NAKA zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Diskusia k odvolávaniu pokračuje tretí deň.