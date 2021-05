Poslanci pokračujú v diskusii k PVV, prihlásili sa ďalší ministri

Bratislava 3. mája (TASR) - Poslanci pokračujú v diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril druhý rokovací deň 27. schôdze parlamentu. V piatok (30. 4.) vystúpili viacerí ministri, záujem v pondelok ráno prejavil aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Písomne prihlásených do diskusie ostáva 17 poslancov. Po nich budú mať členovia snemovne možnosť prihlásiť sa ústne.



PVV má 131 strán a 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je opäť venovaná boju proti korupcii, posledná kultúre. PVV je doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19. Vláda deklaruje, že "revitalizované" PVV má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana. Kabinet si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu významný devastačný dosah a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy. Opozícia už avizovala, že vládu a jej program nepodporí.



Hegerovu vládu vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla. Podľa Ústavy SR musí kabinet po vymenovaní do 30 dní predstúpiť pred parlament aj s programom a požiadať o dôveru. Na získanie dôvery potrebuje aspoň 76 hlasov poslancov.