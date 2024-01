Poslanci pokračujú v diskusii k Trestnému zákonu

Bratislava 18. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračujú v diskusii k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Prihlásených je ešte sedem poslancov písomne, na svoj príspevok majú po 20 minút. Každý z poslancov môže reagovať krátkou faktickou poznámkou. Následne sa budú môcť do rozpravy hlásiť poslanci aj ústne.



Napoludnie má v pléne NR SR vystúpiť prezidentka Zuzana Čaputová. Požiadala o to v súvislosti s novelou Trestného zákona. Proces prijímania legislatívy považuje hlava štátu za veľmi nevhodný. Výhrady má aj voči jednotlivým ustanoveniam novely.



Podvečer čaká poslancov mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Andreja Danka (SNS) z postu podpredsedu NR SR. Rokovanie iniciovala opozícia pre okolnosti Dankovej dopravnej nehody. Kritizuje postup polície aj to, že Danko neostal po nehode na mieste. V prípade už nariadil policajný prezident Ľubomír Solák kontrolu postupu policajtov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval zverejnenie detailov vyšetrovania nehody.