Poslanci pokračujú v diskusii o novele o hazarde aj po 20.00 h
Diskusia v prvom čítaní bude prebiehať až do úplného prerokovania.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR naďalej rokujú v prvom čítaní o novele zákona o hazardných hrách. Predĺženie rokovania o tomto bode v prípade potreby aj po 20.00 h si schválili koaličným procedurálnym návrhom na poobedňajšom hlasovaní. Návrhom zároveň obmedzili rozpravu na 12 hodín.
Diskusia v prvom čítaní bude prebiehať až do úplného prerokovania. Novelu zákona o hazardných hrách prerokovávajú zákonodarcovia v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré taktiež schválili v stredu poobede.
Podľa návrhu by mohla národná lotériová spoločnosť Tipos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR. Novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, pod ktoré Tipos patrí, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj na potrebu úpravy zákona, vyplývajúcu z aplikačnej praxe.
