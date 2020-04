Poslanci pokračujú v diskusii o programe vlády, venovali sa školstvu

Bratislava 24. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v diskusii o programovom vyhlásení vlády (PVV). Štvrtý deň šiestej schôdze otvoril podpredseda snemovne Gábor Grendel (OĽaNO). Poslanci sa v diskusii venovali oblasti školstva. Reagovali na vystúpenie predsedu školského výboru Richarda Vašečku (OĽaNO), ktorý zdôraznil školstvo ako prioritu.



Vašečka ešte vo štvrtok (23. 4.) vyhlásil, že školstvo musí byť prioritou, upozornil na to, že je zároveň výzvou. Pripomenul potrebu zabezpečenia miesta v škôlke pre zladenie pracovného a rodinného života, ako aj na formáciu, prípravu i odmeňovanie učiteľov. Poukázal aj na tému ochrany života v PVV, ocenil záujem vlády o podporu paliatívnej starostlivosti a prevencie interrupcií.



Jozef Habánik (Smer-SD) v úvode piatkovej diskusie reagoval tým, že hoci oblasť školstva v PVV obsahuje veľa výziev, absentuje v ňom konkrétny finančný záväzok.



Miloš Svrček (Sme rodina) skonštatoval, že potrebná je aj reforma financovania školstva, ktoré by sa malo zjednotiť. Poukázal aj na nedostatočné znalosti slovenského jazyka pri nástupe do škôl.



Eduard Kočiš (ĽSNS) vyzdvihol potrebu udržať kvalitných pedagógov na školách. Poukázal aj na neadekvátne ohodnotenie takýchto učiteľov. Poslanec Karol Kučera (OĽaNO) zdraznil tiež oblasť športu. Ocenil, že PVV myslí i na podporu športu u detí a mládeže, ako aj na transparentnosť financovania v oblasti športu.



J. Gyimesi: Dôležité je vyriešiť problematiku národnostných menšín zákonom

Dôležité pri riešení problematiky národnostných menšín je prijatie zákona o ich postavení. Na menšiny sa nemožno pozerať ako na bezpečnostnú hrozbu. V pléne Národnej rady (NR) SR to počas diskusie k programovému vyhláseniu vlády (PVV) povedal poslanec Juraj Gyimesi (OĽaNO). Zdôraznil, že menšiny majú svoje zastúpenie v parlamente.



Gyimesi vysvetlil, že zákon o postavení národnostných menšín by mal jasne zadefinovať, kto je príslušníkom menšiny. Zdôraznil garanciu ústavných práv menšín na účasť pri riešení záležitostí, ktoré sa ich týkajú. Za dôležité označil aj plánované zriadenie Úradu pre národnostné menšiny, ktorý má nahradiť a prevziať kompetencie úradu splnomocnenca vlády.



Za podstatný záväzok vlády považuje to, že nezruší málotriedky. Tie sú podľa neho výrazom práva na osvojenie si jazyka národnostných menšín v malých obciach. Rovnako upozornil na potrebu zvýšenia normatívu pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. "Učiteľský post nie je až taký lukratívny a v školách s príslušníkmi národnostných menšín ešte menej," poznamenal. Skonštatoval, že nová vláda sa "na príslušníka národnostnej menšiny nebude pozerať ako na bezpečnostné riziko", ale ho bude považovať za partnera.



Marian Kotleba (ĽSNS) reagoval tým, že Gyimesi spochybnil mechanizmus priznávania práv národnostných menšín na základe podielu počtu obyvateľstva. Pýta sa, aký mechanizmus chce zviesť, pretože to PVV nehovorí. Poukázal na rozdiel v množstve kompetencií obcí a vyšších územných celkov. Ak by sa malo v úradnom styku o vážnych otázkach rokovať aj v jazykoch národnostných menšín podľa počtu ich príslušníkov v obci, je zvedavý, ako to bude vyzerať v oblastiach so zastúpením viacerých menšín a ako sa bude dodržiavať zákon o štátnom jazyku.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) súhlasil s Gyimesim, že sa na menšiny na Slovensku pozerá ako na bezpečnostné riziko. Pripomenul slová z Ústavy SR, ktorá hovorí, že výkon práv občanov národnostných menšín nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a zemnej celistvosti SR. Práva menšín akoby sa podľa neho stavali do protikladu s právami iných občanov. Poukázal na to, že PVV obsahuje podobné slová.