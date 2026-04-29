Poslanci pokračujú v diskusii o voľbe zo zahraničia
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali stredajšie rokovanie 49. parlamentnej schôdze. Naďalej diskutujú o návrhu úpravy voľby zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD. Pokračujú vystúpenia rečníkov, ktorí sa do rozpravy prihlásili písomne. Následne sa bude dať ešte hlásiť aj ústne.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
V stredu by parlament hlasovať nemal. Najbližšie hlasovanie o prediskutovaných bodoch čaká poslancov v utorok (5. 5.).
