Poslanci pokračujú v prerušenej 78. schôdzi, čaká ich novela ústavy

Bratislava 24. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v prerušenej 78. schôdzi, rozhodnúť by mali o novele Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Ak návrh stihnú prerokovať ešte do 17.00 h, budú vtedy o ňom aj hlasovať. Ak by to poslanci nestihli, rozhodnúť by mohli o novele v stredu (25. 1.).



V uplynulom období sa hovorilo o viacerých možnostiach, ako ústavu novelizovať. Smer-SD a nezaradení poslanci z Hlasu-SD trvajú na podmienke, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. To odmieta napríklad SaS, preferuje samorozpustenie parlamentu.



Predstavitelia bývalej štvorkoalície po dohode na septembrovom termíne volieb avizovali pozmeňujúci návrh. Priniesť má rýchle technické riešenie a do ústavy doplniť, že volebné obdobie sa dá skrátiť schválením ústavného zákona alebo uznesením.



Súčasťou dohody má byť aj podmienka OĽANO, aby sa sprísnili možnosti novelizácie volebného zákona. Navrhuje, aby sa jeho úpravy dali prijímať len ústavnou väčšinou, teda 90 a nie 76 hlasmi poslancov.



Podpredseda strany Za ľudí a nezaradený poslanec Juraj Šeliga podmienil hlasovanie za novelu ústavy tým, že sa do nej zakotví postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Predložiť má samostatný pozmeňujúci návrh.



Zvyšné body programu poslanci presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať na konci januára. Medzi nimi bola napríklad novela zákona o vodách či vládna novela zákona o kybernetickej bezpečnosti.