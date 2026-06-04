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Poslanci pokračujú v riadnej schôdzi, rokovať začali krátko po 9.00 h
Vo štvrtok sa bude o prebratých bodoch hlasovať. Poslancov okrem toho popoludní čaká aj tradičná hodina otázok.
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali krátko po 9.00 h ôsmy rokovací deň 52. schôdze. Začali ho debatou o návrhu zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach a návrhmi ďalší noviel súvisiacimi s novým zákonom. V pléne ich predstavil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Parlament by mal následne pokračovať v diskusii o ďalších návrhoch. Dostať by sa mohol aj k rozprave o návrhu nového Občianskeho zákonníka. Vo štvrtok sa bude o prebratých bodoch hlasovať. Poslancov okrem toho popoludní čaká aj tradičná hodina otázok.
Parlament by mal následne pokračovať v diskusii o ďalších návrhoch. Dostať by sa mohol aj k rozprave o návrhu nového Občianskeho zákonníka. Vo štvrtok sa bude o prebratých bodoch hlasovať. Poslancov okrem toho popoludní čaká aj tradičná hodina otázok.