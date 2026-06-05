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Poslanci pokračujú v rokovaní diskusiou o novom Občianskom zákonníku

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Snímka zo sály NRSR. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Návrh je v parlamente v prvom čítaní.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v piatok 9. rokovací deň aktuálnej 52. schôdze diskusiou o návrhu nového Občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti.

Návrh je v parlamente v prvom čítaní. Rozprava je k nemu skrátená na 12,5 hodiny. Debatu k legislatíve začali zákonodarcovia vo štvrtok (4. 6.).

Následne by mala NR SR rokovať o ďalších návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti. V piatok sa bude rokovať len do 16.00 h. O prebratých návrhoch sa hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v utorok (9. 6.).
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