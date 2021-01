Poslanci pokračujú v rokovaní o balíku zmien súvisiacich s pandémiou

Bratislava 13. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní o vládnom balíku navrhovaných zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Venujú sa mu v skrátenom legislatívnom konaní. Po jeho prerokovaní by malo nasledovať aj hlasovanie, ktorým by mali poslanci o návrhu definitívne rozhodnúť.



Zmeny majú umožniť napríklad výkon očkovania proti ochoreniu COVID-19 aj mimo ambulancií s cieľom čo najrýchlejšej realizácie očkovania. Zaviesť by sa mala tiež sankcia za porušenie nastavených pravidiel pri očkovaní. V rámci zmien sa má upraviť aj zákon o verejnom obstarávaní, cieľom je rozšíriť výnimku z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania. Spresniť sa majú i pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme ako darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorým sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, zdravotnícky materiál.



Balík zmien schválila vláda na stredajšom (13. 1.) rokovaní, následne ho doručila parlamentu. Schôdzu NR SR zvolal jej predseda Boris Kollár (Sme rodina) ešte v ten deň.