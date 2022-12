Poslanci presunuli viaceré body na ďalšiu riadnu schôdzu

Bratislava 20. decembra (TASR) - Poslanci presunuli viaceré body programu na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Jej začiatok je plánovaný v závere januára 2023.



Ide o novely Trestného poriadku i Trestného zákona z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený). Rovnako sa presúva aj jeho návrh ústavného zákona, ktorým chcel doplniť možnosť zániku poslaneckého mandátu v NR SR o prípad, ak sa v platnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia.



Presúva sa aj novela zákona o obecnom zriadení, ktorou chce Tomáš Valášek (nezaradený) zaviesť povinnosť premenovať ulice nazvané po predstaviteľoch nedemokratických režimov. Ale aj novela Trestného poriadku z dielne Kataríny Hatrákovej (nezaradená). Poslankyňa chce zmenou zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).



Na január sa odsúvajú aj dva návrhy Miroslava Kollára (nezaradený). Novelou zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie mieni posilniť povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov.



Medzi presunutými bodmi je aj novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorej cieľom je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu.



V úvode dňa prepadli viaceré body programu

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) prerušil utorkové rokovanie do 11.00 h do hlasovania. V sále chýbali predkladatelia a prepadávali im body.



V úvode utorkového rokovania Národnej rady (NR) SR prepadli viaceré body, niektoré pre neprítomnosť poslancov v pléne, niektoré úmyselne odložili. V rokovacej sále sedelo ráno asi desať poslancov. Po krátkej prestávke začali rokovať o novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z dielne poslancov OĽANO.



Pokračovať mali poslanci v úvode dňa rokovaním o novele trestného poriadku z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený) a jeho ďalšími návrhmi, tie však prepadli. Rovnako prepadol aj bod ministra financií o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou. Pre neprítomnosť predkladateľa prepadli návrhy Miroslava Kollára (nezaradený).



Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) ozrejmil, že poslanci majú pred sebou asi dva body programu, ktoré by mohli prerokovať dopoludnia. Pripomenul dohodu z poslaneckého grémia, že o 11.00 h budú hlasovať o niekoľkých prerokovaných návrhoch a popoludní sa opäť zíde grémium.



Aktuálna schôdza by sa mala po hlasovaní o 17.00 h prerušiť do 10. januára. Štátny rozpočet na budúci rok sa podľa predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) pravdepodobne schváli až po 10. januári.