Poslanci rokujú o termíne predčasných volieb

Bratislava 26. januára (TASR) - Pokračuje 78. schôdza Národnej rady (NR) SR. V úvode 18. rokovacieho dňa do programu pribudol návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia parlamentu. Hlasovať o ňom majú v utorok (31. 1.) o 17.00 h.Do diskusie o uznesení o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR sa písomne prihlásilo 13 rečníkov. Návrh uznesenia predniesol Lukáš Kyselica (OĽANO), predložili ho poslanci OĽANO vrátane odídencov a Sme rodina.Prijatím uznesenia by sa skrátilo volebné obdobie začaté v roku 2020 tak, že predčasné voľby do NR SR by boli 30. septembra 2023. Uznesenie tiež hovorí o tom, že predseda parlamentu má vyhlásiť parlamentné voľby najskôr 130 a najneskôr 110 dní pred ich konaním.Z písomne prihlásených rečníkov sú dvaja za poslanecký klub - Robert Fico za Smer-SD a Igor Matovič za OĽANO. Rečniť môžu podľa rokovacieho poriadku 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.Kedykoľvek môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. "," píše sa v rokovacom poriadku NR SR. Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.Parlament v stredu (25. 1.) schválil zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov.