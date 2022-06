Plénum ukončilo rozpravu k vetovanému zákonu, hlasovať budú o 11.00

Bratislava 22. júna (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu ukončilo rozpravu k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila na opätovné prerokovanie prezidentka SR Zuzana Čaputová. Poslanci budú o zákone hlasovať o 11.00 h.



V závere rozpravy zhrnul predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) výhrady, ktoré najmä SaS má voči tomuto zákonu. Prioritou podľa neho má byť čas detí, ktorý trávia pri vyučovaní, nie na krúžkoch. Tvrdí tiež, že balíček nepomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľmi podľa jeho slov utrpia samosprávy a ich obyvatelia. Podotkol tiež, že voľnočasové poukazy sú "tragicky nepripravené". Upozornil zároveň na "pochybný" legislatívny proces, ktorý podľa neho môže skončiť na Ústavnom súde.



Poslanec György Gyimesi (OĽANO) poukázal na to, že je to pomoc, ktorú si rodiny s deťmi zaslúžia a ktorú im "dlhujeme". "Toto je historická pomoc, dámy a páni," apeloval na poslancov. Chce, aby sa Slovensko stalo krajinou, ktorá je k rodinám s deťmi prívetivá.



Tzv. protiinflačný balíček počíta so zavedením príspevku na voľnočasové aktivity detí v hodnote 60 eur. Zahŕňa aj zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa.



Prezidentka legislatívu vetovala v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zároveň upozornila na negatívny dosah, ktorý bude mať legislatíva na ekonomickú stabilitu a fungovanie samospráv.