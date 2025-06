Poslanci pokračujú v schôdzi, na programe majú aj vetované zákony

Bratislava 1. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR od utorka (3. 6.) pokračujú v rokovaní na 35. schôdzi. Na jej programe sú okrem iných návrhov aj dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Súčasťou programu je stále aj viacero bodov, ktoré sa presúvali z predošlých schôdzí, napríklad opozičné návrhy na odvolanie ministrov. Parlament by mal tiež definitívne hlasovať o vládnej novele Ústavy SR, ktorá sa týka najmä kultúrno-etických otázok.



V utorok ráno majú poslanci na programe novelu zákona o pobyte cudzincov. Vláda navrhuje, aby ju prebrali v skrátenom legislatívnom konaní. Novela z dielne ministerstva vnútra má priniesť zmenu pravidiel pri prijímaní cudzincov. Nasledovať majú ďalšie návrhy z dielne rezortu, napríklad novela zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. V utorok popoludní má parlament prebrať aj návrh na zvýšenie platov zamestnancov v školstve.



Parlament má opäť prerokovať zákony vrátené prezidentom. Ide o novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, v ktorej žiada úpravu výsluhového dôchodku pre generálneho prokurátora. Podľa Pellegriniho by ho mal dostať iba vtedy, ak by túto pozíciu zastával celé funkčné obdobie. Vrátil tiež zákon o tzv. covidových amnestiách. Nesúhlasí, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení.



Podľa vládneho návrhu sa majú do ústavy zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má tiež riešiť adopcie detí a rodičia by mohli mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ak je nad rámec vzdelávacieho programu. Návrhom sa má dosiahnuť i suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.



Hlasovať sa má o návrhoch od poslancov SNS. Podali návrh na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malých podnikateľov. SNS tiež predložila uznesenie, ktorým žiada odmietnuť sankčnú politiku voči Rusku. Odhlasovať by poslanci mali aj návrh Hlasu-SD o podmienkach predaja energetických nápojov.



Aj opozícia predložila množstvo návrhov. PS prišlo napríklad s novelou, ktorá by zabezpečila dodržiavanie princípu zákazu segregácie vo vzdelávaní. SaS chce obnoviť existenciu tretích strán ako subjektov, ktoré môžu viesť volebnú kampaň. V druhom čítaní je návrh zákona o turistických trasách z dielne KDH.



Poslanci majú prerokovať aj mimoriadnu správu verejného ochrancu práv, v ktorej reagoval na viaceré prípady policajného násilia v dôsledku služobného zákroku príslušníka polície. Na programe majú aj niekoľko výročných správ, medzi nimi správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ či správu o činnosti komisára pre deti.